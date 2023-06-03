Spor

41 yaşındaki Ibrahimovic: Futbolu bırakmayı hiç düşünmüyorum

İtalya Seria A takımlardan Milan'da forma giyen 41 yaşındaki yıldız futbolcu Zlatan Ibrahimovic futbolu bırakmak istemediğini belirterek, “Sanırım hala verecek bir şeyim var. Bırakmayı düşünmek mi? Hiç sanmıyorum” diye konuştu.
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avrupa İtalya Serie A Milan Zlatan Ibrahimovic Futbol Euro 2024

HABER MERKEZİ

İtalya Serie A ekiplerinden Milan'da forma giyen 41 yaşındaki dünyaca ünlü yıldız Zlatan Ibrahimovic bir yıl daha futbola devam etmeyi planlıyor.

Ibrahimovic, La Gazzetta dello Sport'a yaptığı açıklamada,”Vazgeçecek biri değilim. Ama yaptığınız işte de neşe olmalı, futbol oynarken huzur bulmaktan kendimi alamıyorum. Sanırım hala verecek bir şeyim var. Bırakmayı düşünmek mi? Hiç sanmıyorum. Oynamaya devam etmek istiyorum. Kafam çok güçlü, her döndüğümde kendimi Süpermen gibi hissediyorum ama dengeye sahip olmalıyım” dedi.

EURO 2024 HAYALİ

Henüz Milan ile bir anlaşması olmadığını, İtalyan ekibiyle boş bir kağıda imza atabileceğini de dile getiren Ibrahimovic ile bir başka Serie A takımı Monza ilgileniyor.

41 yaşındaki yıldızın hedefinin, sakatlığını tamamen atlattıktan sonra bir sezon daha futbol oynamaya devam edip gelecek yaz oynanacak Euro 2024 Avrupa Şampiyonası'nda ülkesi İsveç adına forma giymek olduğu da belirtiliyor.

Zlatan Ibrahimovic, Milan ile ikinci döneminde toplam 37 gol atarken geçen sezon 11 sezon ardından Serie A şampiyonluğuna ulaşmıştı.

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