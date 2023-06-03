Politika

AK Parti TBMM Grubu belli oldu

AK Parti Meclis Grubu Başkanlığına Abdullah Güler seçildi.
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türkiye AK Parti TBMM Meclis Grubu

HABER MERKEZİ

14 Mayıs seçimlerinde 28. Dönem milletvekili olarak seçilen isimlerin önceki gün TBMM'de yemin etmesinin ardından partilerin meclis grupları da netleşmeye başladı.

AK Parti'nin TBMM Grubu da bugün belli oldu.

AK Parti Grup Başkanı, Adalet Komisyonu Başkanı ve Sivas Milletvekili Abdullah Güler oldu.

Özlem Zengin, Emin Akbaşoğlu, Abdülhamit Gül, Leyla Şahin Usta ve Bahadır Yenişehirlioğlu ise Meclis Grup Başkanvekili seçildi.

AK Parti Grup Yönetimi'ne giren isimlerden Leyla Şahin dışında tamamı hukukçu.

 

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