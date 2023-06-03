AK Parti TBMM Grubu belli oldu
HABER MERKEZİ
14 Mayıs seçimlerinde 28. Dönem milletvekili olarak seçilen isimlerin önceki gün TBMM'de yemin etmesinin ardından partilerin meclis grupları da netleşmeye başladı.
AK Parti'nin TBMM Grubu da bugün belli oldu.
AK Parti Grup Başkanı, Adalet Komisyonu Başkanı ve Sivas Milletvekili Abdullah Güler oldu.
Özlem Zengin, Emin Akbaşoğlu, Abdülhamit Gül, Leyla Şahin Usta ve Bahadır Yenişehirlioğlu ise Meclis Grup Başkanvekili seçildi.
AK Parti Grup Yönetimi'ne giren isimlerden Leyla Şahin dışında tamamı hukukçu.