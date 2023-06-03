Politika

Erdoğan yemin etti

Yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Genel Kurulunda yemin etti.
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türkiye Recep Tayyip Erdoğan TBMM Yemin Devlet Bahçeli

HABER MERKEZİ

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yemin töreni için toplandı.

Genel Kurul, Geçici TBMM Başkanı, MHP Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Devlet Bahçeli başkanlığında açıldı.

Erdoğan, Bahçeli'den mazbatasını aldı.

Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Genel Kurulu'nda yemin etti.

Bu arada Erdoğan'ın yeni kabinesini ise Çankaya Köşkü'ndeki yemekten sonra açıklaması bekleniyor.

TBMM'nin 28. dönemi de dün yapılan milletvekili yemin töreniyle başladı.

Erdoğan ikinci tura kalan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, 28 Mayıs'ta oyların yüzde 52,18'ini, rakibi Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 47,82'sini almıştı.

mazbata

 

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