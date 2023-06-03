Politika

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani Ankara’da

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kürdistan Neçirvan Barzani Ankara Recep Tayyip Erdoğan

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yemin törenine katılmak üzere Ankara’da bulunuyor.

Kürdistan Bölgesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Neçirvan Barzani bugün öğleden sonra, resmi davet üzerine Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yemin törenine katılmak üzere Ankara’ya gitti.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM’de düzenlenen resmi törende cumhurbaşkanlığı yeminini ederek göreve başladı.

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