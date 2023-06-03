Politika

CHP Meclis Grubu Başkanı Özgür Özel oldu

CHP Grup Başkanı Özgür Özel olurken, CHP Grup Başkanvekilleri Gökhan Günaydın, Burcu Köksal, Ali Mahir Başarır oldu.
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türkiye Özgür Özel CHP TBMM

HABER MERKEZİ

CHP'de Meclis Grup Başkanı, Manisa Milletvekili Özgür Özel oldu.

CHP Parti Meclisi toplantısının ardından CHP'nin yeni Meclis grup yönetimi de belli oldu. Buna göre; CHP Grup Başkanı Özgür Özel olurken, CHP Grup Başkanvekilleri Gökhan Günaydın, Burcu Köksal, Ali Mahir Başarır oldu.

TBMM Meclis Başkanvekili ise Gülizar Biçer Karaca oldu.

Özgür Özel CHP'nin grup başkanı olurken; Burcu Köksal da Oya Araslı ve Emine Ülker Tarhan'dan sonra CHP'nin üçüncü kadın grup başkanvekili oldu.

CHP’nin Meclis Katip Üyeleri Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, Osmaniye Milletvekili Asu Kaya ve Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş olurken, İdari Amiri ise Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin oldu.

 

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