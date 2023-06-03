CHP'de Parti Meclisi toplantısından kurultay kararı çıktı

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CHP’de seçimlerin ardından yapılan ve yaklaşık beş saat süren MYK toplantısından sonra gözlerin çevrildiği kritik ikinci toplantı olan Parti Meclisi toplantısı bugün yapıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan CHP’nin 60 kişilik Parti Meclisi toplantısı sabah erken saatlerde başladı, toplantı beş saatin üzerinde sürdü.

CHP’de sabah erken saatlerde başlayan PM toplantısında seçim sonuçlarına dair sunum yapıldı. İl il bölge bölge seçim sonuçlarını masaya yatıran Parti Meclisi üyeleri tek tek söz alarak görüşlerini aktardı.

KURULTAY TAKVİMİNİ YENİ MYK’NIN BELİRLEMESİ BEKLENİYOR

CHP’de önemli gündem maddelerinden biri de yeni MYK’nın nasıl şekilleneceği. Pazar günü ilan edilmesi beklenen yeni A Takımı’nın ilk toplantısının da pazartesi günü yapılması bekleniyor. Bu süreçte yeni MYK’nın ilk gündeminin de partinin kurultay süreci olacağı belirtildi. İl ve ilçe kongrelerinin sürecinin başlanması beklenirken kurultayın kesin tarihi de önümüzdeki günlerde netleşecek.

CHP PM’DE KURULTAYIN BAŞLATILMASI KARARI ALDI

Edinilen bilgiye göre PM toplantısında da CHP’nin 14 Mayıs seçimleri sonrasına ertelenen kurultay sürecinin başlatılması kararı alındı. PM’nin ardından açıklanacak bildiride bu sürece dair ifadelerin de yer alacağı öğrenildi.

Öte yandan yeni MYK öncesinde Kılıçdaroğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile de CHP’de bir görüşme yapacak.

Parti Meclisi'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Cumhurbaşkanlığı seçimi siyasi tarihimizin en eşitsiz koşullarında gerçekleşmiştir. Cumhurbaşkanı adayı Erdoğan yalan, iftira, montaj, kutuplaştırma gibi çirkin yöntemlere başvurmuştur. Bu süreç, siyasal iktidarın ve Cumhurbaşkanı adayının ahlaki meşruiyetini sorgulanır hale getirmiştir.

Tüm bu olumsuzluklara karşın partimiz, yönetim organlarında seçim süreçlerini ve sonuçlarını ilk andan itibaren detaylı bir şekilde değerlendirmeye başlamıştır. Bugünkü Parti Meclisi toplantımızda da seçim sonuçları detaylı bir şekilde değerlendirilmiş, “bilgi ve iletişim teknolojilerinden” sorumlu birimimiz seçimlerde kullandığımız sistemimize ilişkin detaylı sunumlar gerçekleştirmiştir.

Cumhuriyet Halk Partisi, seçmenin verdiği mesajı, seçim sonuçlarını sandık sandık, köy köy, ilçe ilçe, il il dikkatle incelemeye ve analiz etmeye – parti kurul ve karar organlarında – devam edecektir. Bu değerlendirme sürecinde özeleştiriler samimiyetle dikkate alınacak ve gereği hızla yerine getirilecektir.

Partimizin Kurultay takviminin düzenlenmesi ile ilgili karar Parti Meclisimizce değerlendirilmiş ve takvimlendirme çalışmalarına başlanmıştır. Kurultay sürecinin parti içi demokrasi kültürümüze yaraşır bir şekilde gerçekleşmesi için yapılacak gerekli hazırlıklar ve alınacak kararlar yeni Merkez Yönetim Kurulu tarafından açıklanacaktır.

Cumhuriyet Halk Partisi olarak giderek derinleşen ekonomik krizden çıkışın yollarını göstermeye kararlılıkla devam edeceğiz. On milyonların demokrasi, özgürlük, adalet ve refah mücadelesinde buluşan ve büyüyecek olan iradesine sahip çıkacak, eşit ve özgür bir Türkiye’yi kurma mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz."