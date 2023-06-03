Erdoğan, Ehmedê Xanî’den örnek verdi: İnsan en büyük kalemin çizdiği nakıştır

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni’nde devlet ve hükümet başkanları ve uluslararası teşkilatların başkanlarını ağırladı.

Burada açıklamalarda bulunan Erdoğan, Ehmedê Xanî’ye ait “İnsan en büyük kalemin çizdiği nakıştır” sözünden örnek verdi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Aziz milletimizin şahsımıza, partimize ve ittifakımıza olan güvenini boşa çıkarmayacağız, Türkiye için eser ve hizmet üretmeye devam edeceğiz.

Cumhurbaşkanı sıfatıyla 5 sene daha Türkiye'ye ve Türk milletine hizmet etme şerefine nail olduk.

Bu süreçte yanımızda duranların desteğini hiçbir zaman unutmayacağız. Tüm bunlarla birlikte dergi kapakları üzerinden milli iradeye müdahale girişimlerini de unutmayacağız.

Bu akşam yeni kabinemizi açıklayacağım, yeni kabinemizle Türkiye Yüzyılını nakış nakış işlemeye devam edeceğiz. Salı günü ilk kabine toplantımızı yapacağız.

(Muhalefete) Her seçim sonrası musafahalaşmak için uzattığımız eli hep sıkılı yumruklarla karşıladılar. Bu sefer, farklı tavır sergilemelerini ümit ediyoruz.

Gelin seçim dönemindeki kırgınlıkları bir tarafa koyalım. Küslük olmuşsa barışmanın yolunu bulalım. Hep beraber Türkiye Yüzyılının inşasına omuz verelim.

Sırf oy tercihlerinden dolayı son 2 haftada sayısız hakarete maruz kaldıkları halde iradelerine sahip çıkan depremzedelerimize buradan bir kez daha saygılarımı sunuyorum.

Seçim meydanlarında halkımıza verdiğimiz sözlerin hepsinin takipçisi olacağız. Son 21 yıldır olduğu gibi neyi vaat etmişsek inşallah tek tek bunları gerçeğe dönüştüreceğiz.

Bundan sonra uluslararası kamuoyu, küresel krizlerin çözümünde daha fazla inisiyatif alan, bölgesinde barışın ve istikrarın tesisi için daha fazla çabalayan, Türk ve İslam dünyasının kalkınması için daha çok koşturan bir Türkiye göreceğiz.

Bundan sonra uluslararası kamuoyu, küresel krizlerin çözümünde daha fazla inisiyatif alan, bölgesinde barışın ve istikrarın tesisi için daha fazla çabalayan, Türk ve İslam dünyasının kalkınması için daha çok koşturan bir Türkiye göreceğiz.

5 sene boyunca Türkiye Cumhuriyetinin şanını ve şerefini korumak, itibarını artırmak, adını dünyada yüceltmek için bütün gücümüzle çalışmaya söz veriyoruz.

Hangi siyasi görüşe, kökene, meşrep ve mezhebe mensup olursa olsun 85 milyonun tamamını bağrımıza basacağız. 21 yıllık iktidarlarımız döneminde bu hassasiyetimizi hep muhafaza ettik. Hizmet götürürken kimsenin inancına, oyunun rengine bakmadık. Bölgecilik, particilik veya ayrımcılık hiçbir zaman yapmadık. Şeyh Edebali gibi, 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' dedik, Yunus Emre gibi, 'Yaradılanı severiz yaradandan ötürü' dedik. Ahmedi Hani gibi, 'İnsan en büyük kalemin çizdiği nakıştır.' dedik. Bugün de aynı hikmet ışığının izinden gidiyoruz. Bugün de aynı idealleri, aynı ilkeleri savunuyoruz. Nefreti, öfkeyi, husumeti öne çıkaran değil, muhabbeti, hoşgörüyü, kardeşliği, kucaklaşmayı yücelten bir anlayışla hareket ediyoruz. Gelin canlar bir olalım, sevelim, sevilelim diyoruz. Bu samimi çağrımızın bütün renkleri, zenginlikleri ve farklılıklarıyla 85 milyonun tamamında makes bulacağına yürekten inanıyorum.