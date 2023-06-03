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Hamrin Dağı’nda 10 DAİŞ’li öldürüldü

Açıklamada, “Silahlı güçlerimiz 24 saat içinde 10 DAİŞ'liyi öldürdü ve Hamrin Dağı'ndaki çok sayıda sığınağı imha etti” denildi.
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kürdistan DAİŞ Hamrin Dağı

ERBİL (K24)

Irak savaş uçaklarıyla Hamrin Dağı'nda gerçekleştirilen operasyonda 10 DAİŞ’linin öldürdüğü bildirildi.

Irak Güvenlik Medya Ağı, Irak savaş uçaklarının Hamrin Dağı’nda DAİŞ hedeflerini bombaladığını ve 10 DAİŞ mensubunun öldürüldüğünü açıkladı.

Açıklamada, “Silahlı güçlerimiz 24 saat içinde 10 DAİŞ'liyi öldürdü ve Hamrin Dağı'ndaki çok sayıda sığınağı imha etti” denildi.

Peşmerge güçleriyle Irak güçlerinin kontrolü altındaki sınır hattının arasında güvenlik boşluğunun yaşandığı bölge bulunuyor.

DAİŞ’in bu bölgede hareketliliğinin olduğu görülürken, Irak güçleri belirli aralıklarla operasyon düzenliyor.

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