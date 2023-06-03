Spor

PSG'den Messi için veda mesajı

PSG, sözleşmesi yenilenmeyen yıldız futbolcu Lionel Messi için veda mesajı yayınladı.
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avrupa Lionel Messi PSG

HABER MERKEZİ

Ligue 1 (Fransa birinci futbol ligi) ekibi Paris Saint-Germain (PSG), Arjantinli yıldız Lionel Messi'nin takımdan ayrılacağını resmen duyurdu.

PSG'nin sosyal medya hesaplarından "Teşekkürler Leo" başlığıyla yapılan paylaşımda, "PSG'de geçirdiği 2 sezonun ardından Messi ile PSG arasındaki serüven, 2022-23 sezonu sonunda bitecek. Kulüp, Leo'ya kariyerinin kalanında başarılar diler" denildi.

Kulüp sitesindeki açıklamada görüşlerine yer verilen Messi ise "Kulübe, Paris şehrine ve halkına, bu 2 yıl için teşekkür ederim. Hepinize gelecek için en iyisini diliyorum" dedi.

Sözleşmesi yenilenmeyen Messi, PSG'de 74 maçta forma giydi, 32 gol attı ve 35 asist yaptı.

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