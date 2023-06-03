Nadia Murad: 6 Ezidi kadın daha DAİŞ'ten kurtarıldı

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Nobel ödüllü Ezidi Kürt aktvist Nadia Murad, DAİŞ’in esir aldığı 6 Ezidi kadının daha kurtarıldığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ezidi Kürt aktvist Nadia Murad, “Kurtarılan kadınlar 2014'te ilk kez esir alındıklarında hâlâ çocuk ve gençtiler. Irak'tan Suriye'ye kaçırıldılar ve Cumartesi sabahı kurtarıldılar” dedi.

Uzun süren çalışmaların ardından kurtarmanın gerçekleştiğini kaydeden Murad, kurtarılan kadınların ailelerine kavuşmaları için uçakla Erbil'e götürüldüklerini ve ihtiyaç duydukları tüm psikososyal destek sağlandığını bildirdi.

Murad, “Bu kurtarma, Kürdistan Bölgesi Başkanı Sayın Neçirvan Barzani olmadan mümkün olmazdı. Kaçırılan Ezidi kadınları kurtarmak için bir ofis kurarak, birçoğunun DAİŞ esaretinden kurtulmasına yardım etti” dedi.

9 yıl sonra kurtarılan söz konusu Ezidi kadınların, yeni kurtarılacak kadınlar için de umut verdiğini söyleyen Murad, “Hala kayıp olduğunu bildiğimiz kalan kadın ve çocukları aramaya devam edeceğiz. Bu çabamızda uluslararası ortaklardan yardım istiyoruz” ifadelerini kullandı.