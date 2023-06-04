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Diyarbakır’da 4.2 büyüklüğünde deprem

Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde, saat 01.25'te 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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kürdistan Diyarbakır Deprem

HABER MERKEZİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesi olan 4.2 büyüklüğündeki sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

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