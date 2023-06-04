Diyarbakır’da 4.2 büyüklüğünde deprem
HABER MERKEZİ
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesi olan 4.2 büyüklüğündeki sarsıntı kaydedildi.
Depremin, 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 3, 2023
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Büyüklük:4.2 (Mw)
Yer:Çüngüş (Diyarbakır)
Tarih:2023-06-04
Saat:01:25:20 TSİ
Enlem:38.254 N
Boylam:39.391 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/9x9v65zJxv@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi