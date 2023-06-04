Politika

Rus hava saldırısında 2 yaşındaki bir çocuk öldü, en az 20 kişi yaralandı

Ukrayna'nın Dnipro kentine Rusya'nın yaptığı hava saldırısında 2 yaşında bir kız çocuğu hayatını kaybetti ve 20 kişi yaralandı.
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Foto: AFP
Foto: AFP
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HABER MERKEZİ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy tarafından paylaşılan videoda arama kurtarma çalışanlarının iki katlı bir binanın enkazında çalışmalar yaptığı görülüyor. Birçok kişinin enkaz altında kalmış olabileceği düşünülüyor.

2 yaşındaki çocuğun cesedinin Pidhorodnenska'da bir evden çıkartıldığı belirtildi.

BBC'nin aktardığına göre başka bir yetkili, pazar günkü saldırıda yaralananlardan beşinin çocuk olduğunu söyledi ve bir kişinin enkaz altında çıkarıldığını belirtti.

Ayrıca başkent Kiev'de de patlamalar duyuldu ve hava savunma sistemleri çalıştırıldı.

Ukrayna'nın tamamında hava saldırısı alarmı verilirken Rusya yorum yapmadı.

Zelenskiy, Dnipro'nun vurulmasını "bilinçli bir Rus saldırısı" olarak nitelendirdi. Rusya, işgal sırasında yerleşim yerlerini hedef almadığını iddia ediyordu.

Dnipro Bölge Valisi, saldırıların ardından şehrin kuzeyinde yangınlar çıktığını belirtti.

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