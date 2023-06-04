Afrin’de 70 yaşında bir Kürt kadın silahlı gruplar tarafından öldürüldü

AFRİN (K24)

Afrin'deki İnsan Hakları Örgütü, dün Kadriye İbrahim Ali (70) isimli Kürt kadının sokakta yürürken Türkiye destekli Suriye Milli Ordusu’na (SMO) bağlı Sultan Muhammed El-Fatih adlı grubun karargâh olarak kullandığı yerden açılan ateş sonucu ağır yaralandığını aktardı.

Hastaneye kaldırılan kadınının hayatını kaybettiği bildirildi.

Öte yandan yine İnsan Hakları Örgütü, 1 Haziran’da Afrin’in Şiye beldesinin Hoca Mahallesi muhtarı Muhammed Arif Akari ve Zekeriya Kosa adında bir sivilin Sultan Süleyman Şah (Emşat) grubuna bağlı silahlı militanlar tarafından öldüresiye dövülerek ölümle tehdit edildiklerini açıkladı.

Rojava’nın Afrin kenti, Mart 2018'de Türkiye ve Suriye muhalefetine bağlı silahlı grupların kontrolüne girdi. O tarihten bu yana binlerce Kürt silahlı gruplar tarafından kaçırıldı, kimisi işkence sonucu öldürüldü kimisi fidye karşılığı serbest bırakıldı. Birçok kişinin akıbeti de bilinmiyor.