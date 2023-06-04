Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı: Gençlerimizin kendi işlerini kurmasını istiyoruz

ERBİL (K24)

Süleymaniye'nin Çemçemal ilçesinde bugün Mesleki Eğitim Merkezi açıldı.

Açılışa katılan Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Kwestan Muhammed, burada bir konuşma yaptı.

Bakan Kwestan Muhammed şunları söyledi:

"Bu tür merkezleri açmaktaki amacımız gençlerimize farklı meslekleri öğretmek. Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı'na bağlı kurumlar, gençlerimize istihdam olanakları sağlamak için piyasada hangi mesleklerin uygun olduğunu sürekli olarak araştırıyor."

Bakan, “Kürdistan Bölgesi'nde çok sayıda genç, bakanlığın düzenlediği çeşitli kurslara katılıyor ve kurslara katılan gençlerin yüzde 30'u artık kendi işini kuruyor” dedi.

Mesleki Eğitim Merkezi’nin kurslarına çok sayıda gencin katıldığını belirten Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı, “Daha sonra kurslardan nasıl yararlanabilecekleri ve kendi işlerini nasıl bulabilecekleri ve kurabilecekleri onlara kalmış” ifadelerini kullandı.

Bakan Muhammed ayrıca, çok sayıda uluslararası kuruluşun, bu eğitim merkezlerinde gençlere yönelik kurslar açtığını ve kurslarını tamamlayan gençlere iş kurmaları için yardımcı olduklarını söyledi.