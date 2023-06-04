Ekonomi

Mehmet Şimşek’ten ilk mesaj: Türkiye’nin rasyonel zemine dönme dışında bir seçeneği kalmamıştır

Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanan Mehmet Şimşek bakanlıkta düzenlenen törende yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin rasyonel bir zemine dönme dışında bir seçeneği kalmamıştır" dedi.
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türkiye mehmet şimşek Hazine ve Maliye Bakanı Ekonomi Türkiye

HABER MERKEZİ

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dün yeni kabineyi açıklamasının ardından, Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanan Mehmet Şimşek, bugün görevi Nureddin Nebati’den devraldı.

Şimşek, Nebati döneminde yatırım ve istihdamda önemli başarılar elde edildiğini söyleyerek kendisine teşekkür etti.

Mehmet Şişmek, temel hedeflerinin toplumun refahını artırmak olduğunu belirterek enflasyonla mücadele mesajı verdi.

Şimşek, rasyonel politikalara vurgu yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

*Hükümetimizin temel hedefi toplumsal refahı artırmaktır. Önümüzdeki dönemde bu hedefe ulaşmada; şeffaflık, tutarlılık, öngörülebilirlik ve uluslararası normlara uygunluk temel ilkelerimiz olacaktır.

*Türkiye’nin rasyonel bir zemine dönme dışında bir seçeneği kalmamıştır. Kurala dayalı öngörülebilir bir Türkiye ekonomisi özlenen refaha ulaşmamızda anahtar olacaktır.

*Küresel zorlukların, jeopolitik gerginliklerin arttığı bir dönemde, kurumsal kapasitemizi güçlendirerek makro finansal istikrarı önceliklendireceğiz.

*Vakit kaybetmeden orta vadeli program çalışmalarımıza başlayacağız. Sürdürülebilir yüksek büyüme için mali disiplinin tesis edilmesi ve fiyat istikrarının sağlanması temel hedefimiz olacaktır.

*Orta vadede enflasyonun tek haneli rakamlara düşürülmesi, her alanda öngörülebilirliğin artırılması, cari açığı azaltacak yapısal dönüşümün hızlandırılması ülkemiz için hayati önem taşımaktadır.

*Merkez Bankamıza enflasyonla mücadelede destek olmak temel politikamız olacaktır.

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