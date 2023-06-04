İçişleri Bakanı: Hiç kimsenin Kürdistan’daki birlikte yaşam kültürünü bozmasına müsaade etmeyeceğiz

ERBİL (K24)

Eğitim ve Kriz Yönetimi Enstitüsü’nün açılık töreninde konuşan İçişleri Bakanı Reber Ahmed, Şengal Anlaşması’nın uygulanması gerektiğini belirterek, Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin, Ezidilerin kendi topraklarında mutlu ve refah dolu bir yaşam sürmesi için elinden geleni yapacağını vurguladı.

Reber Ahmed, “O zamana kadar haklarının korunması ve iyi yaşam şartlarına kavuşmaları için çabalarımız sürecektir” dedi.

Şengal felaketinin üzerinden 8 yıl geçtiğini anımsatan Reber Ahmed, Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin çabaları sonucu şimdiye kadar 325 bin Ezidi’nin kendi topraklarına döndüğünü kaydetti.

Şengal Anlaşması’nın uygulanması konusunda şimdiye kadar Irak hükümetinden ciddi bir adım gelmediğini belirten Bakan Ahmed, “Şengal Anlaşması’nın tüm maddelerinin olduğu gibi uygulanması için federal hükümetteki ortaklarımızla koordinasyon halindeyiz” diye konuştu.

Reber Ahmed ayrıca, Almanya güçlerinin Peşmerge’nin eğitilmesindeki rolünün önemini vurgulayarak, Kürdistan Bölgesi ile Almanya ilişkilerinden gurur duyduklarını ifade etti.

Eğitim ve Kriz Yönetimi Enstitüsü’nün Almanya’nın tecrübelerinden faydalanılması açısından en önemli projelerden biri olduğunu belirten Ahmed, burada hem hükümet çalışanlarına hem gönüllülere hem de acil müdahale ekiplerine eğitim verileceğini kaydetti.

Proje, 5 bin metrekarelik alan üzerinde kuruldu.