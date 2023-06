Başbakan: Dijital bir gelecek ve güçlü Kürdistan sözümüzü yerine getiriyoruz

ERBİL (K24)

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Başbakan Mesrur Barzani, “Dijital bir gelecek ve güçlü Kürdistan sözümüzü yerine getiriyoruz” dedi.

“Artık işletmenizi çevrimiçi olarak kaydedebilirsiniz” diyen Başbakan, kayıt için business.digital.gov.krd linkini paylaştı.

We're delivering on our promise for a digital future and #StrongerKurdistan.



You can now register your business online. Visit https://t.co/RlHtdp38PQ. pic.twitter.com/yflRZQbLnK