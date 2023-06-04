Politika

Başbakan: Dijital bir gelecek ve güçlü Kürdistan sözümüzü yerine getiriyoruz

Başbakan Mesrur Barzani, dijital hizmetlerin sunulmaya devam edeceği mesajı verdi.
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kürdistan Mesrur Barzani Dijital Dönüşüm Stratejisi

ERBİL (K24)

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Başbakan Mesrur Barzani, “Dijital bir gelecek ve güçlü Kürdistan sözümüzü yerine getiriyoruz” dedi.

“Artık işletmenizi çevrimiçi olarak kaydedebilirsiniz” diyen Başbakan, kayıt için business.digital.gov.krd linkini paylaştı.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti, masrafların önüne geçmek ve işlemlerin hızlandırılması için ticari kuruluşların dijital ortamda kaydedilmesi hizmetini kullanıma açtı.

Medya ve Enformasyon Müdürlüğü’nün açıklamasına göre ticari işletme sahipleri her an her yerde güvenli ve kolay bir şekilde kuruluşlarının kaydını yapabilecek.

Bu sayede ticari işletmelere zamandan ve masraflardan tasarruf sağlanarak, iş kolaylığı sunuluyor.

Açıklamada, bir ticari kuruluşun kayıt işleminin tamamlanıp onay almasının 24 saatten az süreceği ve yüzde 80 oranında daha az maliyetle bunun yapılacağı kaydedildi. Online ortamda yapılacak kayıt sayesinde bir başka kişi veya kuruluşun, aynı isimle faaliyet sürdürmesinin de önüne geçilmiş olacak.

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