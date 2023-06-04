Genel

Diyarbakır'daki deprem sonrası Naci Görür'den Siirt ve Hakkari uyarısı

Diyarbakır'da meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki depremden sonra, Prof. Dr. Naci Görür, "Benzer sıkışmalar Siirt ve Hakkari bölgelerinde de görülebilir” diyerek uyarıda bulundu.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
Naci Görür
Naci Görür
kürdistan Naci Görür deprem bölgesi diyarbakır siirt Hakkari

HABER MERKEZİ

Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde, saat 01.25'te 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin, 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

NACİ GÖRÜR UYARDI

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımıyla uyarıda bulundu.

Görür, "Elmadere-Çüngüş/Diyarbakır’da 4,2 deprem. Deprem Bitlis-Zagros bindirme kuşağı üzerinde. Bu kuşak son depremlerde Arap Levhası'nın kuzeye doğru hareketiyle sıkışıyor. Benzer sıkışmalar Siirt ve Hakkari bölgelerinde de görülebilir" dedi.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv