Diyarbakır'daki deprem sonrası Naci Görür'den Siirt ve Hakkari uyarısı

HABER MERKEZİ

Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde, saat 01.25'te 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin, 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

NACİ GÖRÜR UYARDI

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımıyla uyarıda bulundu.

Görür, "Elmadere-Çüngüş/Diyarbakır’da 4,2 deprem. Deprem Bitlis-Zagros bindirme kuşağı üzerinde. Bu kuşak son depremlerde Arap Levhası'nın kuzeye doğru hareketiyle sıkışıyor. Benzer sıkışmalar Siirt ve Hakkari bölgelerinde de görülebilir" dedi.