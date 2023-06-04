Spor

Real Madrid resmen duyurdu: Benzema ile yollar ayrılıyor

İspanyol devi Real Madrid, yıllardır formasını giyen yıldız golcüsü Karim Benzema ile yolların ayrılması için anlaşmaya varıldığını açıkladı.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
Karim Benzema
Karim Benzema
avrupa Karim Benzema Real Madrid

HABER MERKEZİ

Real Madrid, 14 senedir forma giyen yıldız futbolcu Karim Benzema’nın takımdan ayrılacağını bildirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Madrid’de Benzema döneminin sona erdiği ve onun kulübün en büyük efsanelerinden biri olarak tarihe geçtiği ifade edildi.

Real Madrid, Benzama’ya emekleri için teşekkür ederken, kariyerinin geri kalanı için en iyisini diledi.

35 yaşındaki futbolcu, Real Madrid ile ilk sözleşmesini 21 yaşındayken imzaladı.

Benzema, 14 sezonda toplam 647 maça çıkarken, İspanyol temsilcisinin tarihinde en fazla maça çıkan 5. futbolcusu konumunda bulunuyor. Fransız futbolcu, 14 sezon boyunca 5 Şampiyonlar Ligi, 5 FIFA Kulüp Şampiyonu, 4 UEFA Süper Kupası, 4 La Ligi Kupası, 3 Kral Kupası ve 4 İspanya Süper Kupası olmak üzere toplamda 25 şampiyonluk yaşadı.

Karim Benzema, 2022 yılında Ballon d’Or ve UEFA Yılın Oyuncusu ödülünü de kazandı.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv