Hawkar Caf suikastı davasında 6 zanlıya idam cezası

ERBİL (K24)

Erbil’de görülen duruşma sonrası kardeşi Hawkar Caf’ın mezarı başında gazetecilere açıklama yapan ağabeyi Muhammed Caf, “Mahkeme 6 zanlıyı idam cezasına çarptırdı. 2 zanlıyla ilgili ise kesin karar henüz verilmedi” dedi.

Muhammed Caf, suikastın aydınlatılması ve zanlıların yargı karşısına çıkarılması sürecinde gösterdikleri çaba için güvenlik kurumları ile Kürdistan Bölgesi Hükümeti’ne teşekkür etti.

Kürdistan Bölgesi Güvenli Konseyi çalışanı Albay Hawkar Caf, 7 Ekim 2022’de Erbil’de aracına tuzaklanan bombanın infilak etmesi sonucu yaşamını yitirmiş, araçta bulunan eşi ve çocukları ise yaralı olarak kurtulmuştu.

Güvenlik güçlerinin yaptığı takip ve araştırma sonucu suikastta yer aldığı tespit edilen kişiler yakalanarak tutuklanmıştı.