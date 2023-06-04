Politika

Hawkar Caf suikastı davasında 6 zanlıya idam cezası

Erbil Mahkemesi, Hawkar Caf’a düzenlenen bombalı suikast saldırısında yer alan 6 zanlıyı idam cezasına çarptırdı.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
kurdistan24.net
kürdistan Hawkar Caf

ERBİL (K24)

Erbil’de görülen duruşma sonrası kardeşi Hawkar Caf’ın mezarı başında gazetecilere açıklama yapan ağabeyi Muhammed Caf, “Mahkeme 6 zanlıyı idam cezasına çarptırdı. 2 zanlıyla ilgili ise kesin karar henüz verilmedi” dedi.

Muhammed Caf, suikastın aydınlatılması ve zanlıların yargı karşısına çıkarılması sürecinde gösterdikleri çaba için güvenlik kurumları ile Kürdistan Bölgesi Hükümeti’ne teşekkür etti.

Kürdistan Bölgesi Güvenli Konseyi çalışanı Albay Hawkar Caf, 7 Ekim 2022’de Erbil’de aracına tuzaklanan bombanın infilak etmesi sonucu yaşamını yitirmiş, araçta bulunan eşi ve çocukları ise yaralı olarak kurtulmuştu.

Güvenlik güçlerinin yaptığı takip ve araştırma sonucu suikastta yer aldığı tespit edilen kişiler yakalanarak tutuklanmıştı.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv