Politika

NATO Genel Sekreteri: İsveç kendine düşen sorumluluğu yerine getirdi

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "İsveç kendine düşen sorumluluğu yerine getirdi" dedi.
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dünya Jens Stoltenberg İsveç NATO üyelik

HABER MERKEZİ

Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile Dolmabahçe'de görüştü.

Stoltenberg, Erdoğan ile görüşmesinin ardından Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde basın toplantısı düzenledi.

“Türkiye'nin meşru güvenlik endişelerini ele aldık” diyen Stoltenberg, şunları kaydetti:

“İsveç Türkiye'nin endişelerini gidermek için adım attı. İsveç taahhütlerini tamamlamıştır. 12 Haziran haftasında İsveç Türkiye ve NATO bir araya gelecek.

NATO'ya üyelik İsveç'i güçlü yapacaktır. Aynı zamanda NATO'yu ve Türkiye'yi güçlü yapacaktır.”

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