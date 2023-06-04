Politika

Esad’dan Irak Başbakanı Sudani’ye davet mektubu

Irak Başbakan Muhammed Şiya Sudani, Şam'ı ziyaret etmek için Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'dan resmi bir davet mektubu aldı.
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Irak Beşar Esad Muhammed Şiya Sudani davet

HABER MERKEZİ

Irak Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Başbakan Muhammed Şiya Sudani, Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad’ı kabul etti.

Açıklamaya göre görüşmede ülke arasındaki ikili ilişkilerin ele alındı.

Açıklamada “Suriye Dışişleri Bakanı Mikdad, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın ikili işbirliği ve ortak çalışmanın daha fazla perspektifini tartışmak ve bölgede güvenliği ve istikrarı pekiştirmek için Başbakan Sudani’yi Şam'ı ziyaret etmeye davet etti” denildi.

Sudani’nin, “Irak’ın Suriye halkının sıkıntılarını ve krizlerini aşmada tam yardıma hazır olduğunu” belirttiği kaydedildi.

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