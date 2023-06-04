Sharon Stone: Felç geçirdim diye Hollywood 20 yıldır bana sırt çeviriyor

HABER MERKEZİ

Ünlü oyuncu Sharon Stone, 20 yıldan fazla bir süre önce geçirdiği felç sonrası Hollywood tarafından görmezden gelinliğini söyledi.

65 yaşındaki Amerikalı oyuncu, dokuz gün süren bir beyin kanaması geçirdikten sonra 2001 yılında hastaneye kaldırıldı.

Sağlık korkusu, onu beyazperdeden iki yıl uzak kalmaya zorladı. Ancak bu iki yıllık kısa süre, çok daha uzun, istenmeyen bir araya dönüştü.

The Hollywood Reporter'ın Raising Our Voices etkinliğinde konuşan Stone, "Yedi yıldır iyiyim ama o zamandan beri işim olmadı" ifadelerini kullandı.

"Bu olay ilk gerçekleştiği zaman hiç kimseye söylemek istemedim çünkü sizinle ilgili bir şey ters giderse dışarıda kalacağınızı bilirsiniz. Bende bir şeyler ters gitti ve 20 yıldır yokum" diyen Stone, "İş almadım. Hayatımın bir noktasında çok büyük bir film yıldızıydım" şeklinde konuştu.