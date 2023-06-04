Çin Savunma Bakanı: ABD ile Çin arasındaki çatışma bir felaket doğurur

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Çin Savunma Bakanı Li Shangfu, Singapur'da düzenlenen güvenlik temalı Shangri-La Diyaloğu'nda konuştu.

Ülkesinin Tayvan konusundaki tutumu hakkında konuşan Shangfu, “Çin mutlaka birleşmelidir ve birleşecektir. Barışçıl birleşmeyi gerçekleştirmek için azami samimiyet göstereceğiz, ancak birleşmenin gerçekleşmesi için güç kullanmaktan vazgeçme konusunda asla söz vermeyeceğiz. Eğer Tayvan'ı Çin'den ayırmaya cüret eden olursa, Çin ordusu en ufak tereddüt göstermeden, hiçbir rakibinden korkmadan, ne pahasına olursa olsun ülkenin ulusal egemenliğini ve toprak bütünlüğünü kararlılıkla koruyacaktır” ifadelerini kullandı.

Savunma Bakanı Li, Tayvan konusundaki tüm dış müdahalelerin başarısızlığa mahkum olduğunu kaydetti.

“ÇİN-ABD İLİŞKİLERİ KÜRESEL ÖNEM TAŞIYOR”

Li Shangfu, Çin-ABD ilişkileriyle ilgili yaptığı değerlendirmede, ABD'den ilişkilerin geliştirilmesi için samimiyet göstermesini beklediklerini belirterek, "Çin-ABD ilişkileri, ikili ilişkilerin ötesinde, küresel önem taşıyor. Uluslararası toplum, Çin ile ABD arasındaki ilişkilerin sağlıklı ve istikrarlı şekilde gelişmesini istiyor ve potansiyel bir çatışma veya zıtlaşmadan endişe ediyor” ifadelerini kullandı.

Li Shangfu, ABD ile Çin arasındaki bir çatışmanın bir felaket doğuracağını, ancak zıtlaşmayı değil diyaloğu tercih ettiklerini söyledi.