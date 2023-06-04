Rebwar Talabani: Irak ordusunun amacı Kürdistani bölgeleri Araplaştırmak

ERBİL (K24)

Irak ordusu bugün Kerkük’ün Sergeran nahiyesinde tarımsal faaliyetlerini sürdüren 12 Kürt çiftçiyi gözaltına aldı. Irak ordusu geçtiğimiz günlerde Sergeran nahiyesinde Kürt çiftçilerin tarımsal faaliyetlerini yasakladığını açıklamıştı.

Konuyla ilgili K24’e konuşan Eski Kerkük İl Meclisi Başkanı ve 140'ıncı Madde İşlerinden Sorumlu Başbakan Danışmanı Rebwar Talabani, hemen hemen tüm Irak hükümetlerinin Kerkük’te Kürt çiftçilere baskı uygulayarak onların mal ve mülklerine el koymaya çalıştığını belirtti.

Irak ordusunun Kürt çitçilere baskı uygulayarak Kürdistan Bölgesi idaresi dışındaki Kürdistani bölgeleri Araplaştırmayı amaçladığını belirten Rebwar Talabani, “Irak ordusu Kerkük’te Kürt çiftçileri zayıflatmak istiyor. Onların göç etmesini ve topraklarını işgal etmek istiyorlar. Irak ordusu Kürtlerin topraklarını alarak, Kerkük’ü Araplaştırmak ve kenti Kürt olmayan bir kimliğe büründürmek istiyorlar” ifadelerini kullandı.

“Kerkük toprakları Irak devletinin kuruluşundan öce Kürdistaniydi” diyen Talabani, Irak hükümeti ve ordusunun ithal Arapları Kerkük’e toplayarak kentin demografik yapısını değiştirme çabasında olduğunu dile getirdi.

16 Ekim 2017de Şi milis grubu Haşdi Şabi ve Irak ordusunun başta Kerkük olmak üzere Kürdistani bölgeleri işgaliyle birlikte Araplaştırma projesi hızlı bir şekilde yürürlüğe girdi. Irak’ın güneyinden getirilen Araplar bu bölgelere yerleştirildi.