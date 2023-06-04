Tottenham’a şampiyon hoca: Anlaşma sağlandı

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İngiltere Premier Lig'de kötü bir sezonu geride bırakan Tottenham'da teknik direktör arayışında sona gelindi.

Athletic'te yer alan haberde Tottenham'ın İskoçya Ligi ekiplerinden Celtic'de görev yapan Ange Postecoglou ile anlaşma sağlandığı ve kısa süre içinde resmi açıklamanın yapılacağı belirtildi.

Celtic'i 2021'de çalıştırmaya başlayan Ange Postecoglou, bu sezon takımıyla 3 şampiyonluk yaşadı. Ligde üst üste ikinci şampiyonluğunu elde eden Celtic, İskoçya Kupası ve İskoçya Lig Kupası'nı da müzesine götürdü.

Tottenham daha önce Feyenoord'u çalıştıran Arne Slot, Bayern Münih'ten ayrılan Julian Nagelsmann ve Bayer Leverkusen'in teknik direktörü Xavi Alonso ile görüşmüş ancak anlaşma sağlayamamıştı.