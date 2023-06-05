Politika

Şırnak'ta silahlı saldırıya uğrayan korucu hayatını kaybetti

Şırnak'ın Cizre ilçesinde aracında silahlı saldırıya uğrayan korucu Mustafa Erdem, hayatını kaybetti.
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kürdistan Şırnak Cizre korucu silahlı saldırı

HABER MERKEZİ

Sur Mahallesi Aydınlık Sokak'ta içerisinde bir kişinin bulunduğu aracın yandığı ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Araçtaki kişinin korucu Mustafa Erdem olduğu tespit edildi.

Yaralı Erdem, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Erdem'in içerisinde bulunduğu aracın, henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce uzun namlulu silahla tarandıktan sonra ateşe verildiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (Kaynak: AA)

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