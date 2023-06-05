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4 çocuğunu öldürdüğü bilinen 'en kötü kadın seri katil' masum ilan edildi

Bir zamanlar "Avustralya'nın en kötü kadın seri katili" olarak damgalanan bir kadın, dört küçük çocuğunu öldürmediğini gösteren yeni kanıtların ardından affedildi.
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dünya en kötü kadın seri katil Avustralya Kathleen Folbigg

HABER MERKEZİ

BBC’de yer alan habere göre, Avustralya’da Kathleen Folbigg adında bir kadın, Jürinin; Caleb, Patrick, Sarah ve Laura isimli bebekleri öldürdüğünü tespit etmesinden sonra 20 yıl hapis yattı.

Ancak yakın tarihli bir soruşturmanın ardından bilim insanları bebeklerin doğal olarak öldüklerini belirlediğini duyurdu.

55 yaşındaki Folbigg davası, Avustralya'nın en büyük adalet hatalarından biri olarak tanımlandı.

1989 ile 1999 yılları arasında 19 günlük ile 19 aylık arasındaki çocuklar aniden öldü ve duruşmasında savcılar Folbigg'in onları boğduğunu iddia etti.

Ancak emekli yargıç Tom Bathurst başkanlığındaki yeni soruşturmada savcılar, gen mutasyonları üzerine yapılan araştırmaların çocukların ölümlerine ilişkin anlayışlarını değiştirdiğini kabul ettiler.

Yeni Güney Galler (NSW) Başsavcısı Michael Daley Pazartesi günü,  Bathurst'ün Bayan Folbigg'in suçlu olduğuna dair makul şüpheler olduğuna dair "kesin görüşe" geldiğini duyurdu.

Sonuç olarak, NSW valisi tam bir af imzaladı ve Bayan Folbigg'in hapishaneden derhal serbest bırakılmasını emretti.

Daley, "Onun için 20 yıllık bir çile oldu. Yakında çıkacak. Huzur diliyorum" diyen Daley, düşüncelerinin çocukların babası Craig Folbigg ile de olduğunu sözlerine ekledi.

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