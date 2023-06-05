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Sine’de çilek çok, satın alacak fabrika yok

Nüfusu İran nüfusunun yüzde 2'sinden azını oluşturan Doğu Kürdistan'ın Sine kenti, yıllık 75 bin ton üretimle İran’daki çilek ihtiyacının %62'den fazlasını karşılıyor.
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SINE (K24)

Doğu Kürdistan’da çilek yetiştiriciliği ön sıralarda yer alırken, çiftçiler fabrikaların olmamasından şikayetçi. 

Bu yıl, önceki yıllara göre çilek fiyatı düşerken, Sine’deki üreticiler, ürünlerini doğrudan satın alacak bir fabrikanın olmaması nedeniyle emeklerinin karşılığının tüccarların cebine girdiğini söylüyor.

Doğu Kürdistan’ın Sine kenti, İran'ın çilek merkezi olarak biliniyor.

Kentte 3 bin 600 hektarlık arazide yılda yaklaşık 75 bin ton çilek üretilirken, ekim alanı her geçen yıl artıyor.

Ayrıca Sine'deki çilek üretimi, Doğu Kürdistan'ın ihtiyacından çok daha fazlasını karşılıyor. Fakat ürünleri satın alacak fabrikalar olmadığı için çiftçiler ürünlerini tüccarlar aracılığıyla İran'ın merkez şehirlerine göndermek zorunda kalıyor.

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