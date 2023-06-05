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Türkiye ile Yunanistan sınırındaki bir adada mahsur kalan 80 Şengalli kurtarıldı

İnsan kaçakçıları tarafından Avrupa’ya götürülmek istenirken Türkiye ile Yunanistan sınırındaki bir adada mahsur kalan 80 Şengalli kurtarıldı.
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avrupa yunanistan Ada Şengalliler

HABER MEKREZİ

Yunan güvenlik güçleri tarafından yapılan açıklamada Yunanistan sınırındaki bir adada mahsur kalan 91 kişinin kurtarıldığı belirtildi.

Kurtarılanların 25’inin kadın, 34’ünün çocuk olduğu belirtilirken, göçmenlerin bir kısmının güvenlik güçlerine Suriyeli oldukların belirttiği aktarıldı.

İnsan kaçakçıları tarafından Avrupa’ya götürülmek istenen 81 Şengalli Türkiye ile Yunanistan arasındaki bir adada mahsur kalmıştı.

Göç eden Şengallilerin insan kaçakçılarına para verdiği ve Türkiye üzerinden Yunanistan’a göç etmeyi planladığı bildirilmişti.

Şengal Anlaşması’nın uygulanmaması nedeniyle zorlu durumda olan Şengallilerden bazıları çözümü Avrupa ülkelerine göç etmekte buluyor.

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