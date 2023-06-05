Suudi Arabistan kesinti planını duyurdu, petrol fiyatları 1 dolar arttı

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Brent ham petrol vadeli işlemleri, varil başına 77,21 dolar seviyesini gördü. ABD Batı Teksas Intermediate ham petrolü de varil başına 72,81 dolara yükseldi.

Diğer yandan Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve aralarında Rusya'nın da bulunduğu ülkeler, dün, üretim politikasına ilişkin daha geniş bir anlaşmaya vararak kesintileri 2024 yılı sonuna kadar uzatacağını açıkladı.

Dünya ham petrolünün yaklaşık yüzde 40'ını karşılayan OPEC+ olarak bilinen grup, küresel talebin yüzde 3,6'sına tekabül eden 3,66 milyon varillik bir kesinti uyguluyor.

Riyad'ın petrol üretimini Mayıs ayındaki yaklaşık günlük 10 milyon varil seviyesinden Temmuz ayında günlük 9 milyon varile düşüreceğini açıklamasının ardından kontratlar Cuma günü yüzde 2'den fazla arttı. Bu, Suudi Arabistan'ın son yıllardaki en büyük kesintisi olarak kayıtlara geçti.

Danışmanlık şirketi Rystad Energy, Suudi Arabistan'ın ek kesintisinin Temmuz ayında piyasa açığını 3 milyon varilin üzerine çıkaracağını; bunun da önümüzdeki haftalarda fiyatları yükseltebileceğini kaydetti.

Goldman Sachs analistleri de petrol piyasalarında "ılımlı bir yükseliş" olduğunu ve Aralık 2023 Brent fiyatlarının varil başına 1-6 dolar artabileceği tahmininde bulundu.