Kırgızistan'da darbe girişimi: 110 asker ve diplomat gözaltına alındı

HABER MERKEZİ

Kırgızistan Devlet Ulusal Güvenlik Komitesi, ülkede darbe teşebbüsünde bulundukları tespit edilen şahıslara bugün eşzamanlı operasyon yürüttü.

Ülkenin çeşitli bölgelerinde düzenlenen operasyonlarda, darbeye katılması muhtemel olan kişiler gözaltına alındı. İlk gelen bilgilere göre 110 asker ve bürokrat gözaltına alındı.

Kırgızistan'da haber servisleri, bugün icra edilen operasyonun görüntülerini paylaştı.

Edinilen bilgilere göre, ülkede bir grup, Caparov iktidarını devirmek üzere hazırlık yapıyordu. Kırgızistan güvenlik güçlerinin gözaltına aldığı şahıslar hakkında henüz ayrıntılı bilgi verilmedi.

ГКНБ массово задержал участников возможного государственного переворота. Об этом https://t.co/2TnAGero7n сообщили собственные источники.



По их данным, группа лиц готовила захват власти насильственным путем. Кого именно задержали спецслужбы, пока не известно. pic.twitter.com/6S9JB2Opy7 — ИА 24.kg (@_24_kg) June 5, 2023

NE OLMUŞTU?

Kırgızistan, sık sık darbe girişimi ve halk hareketlerine sahne oluyor. 2021 yılında, darbe planladığı şüphesiyle Kırgızistan Milletvekili Baktıbek Cetigenov gözaltına alınmıştı. Ayrıca, o dönemde Cetigenov ve El Intımagı Derneği Başkanı Askat Temraliyev'in başkent Bişkek’te protestolar için gizli anlaşma yaptığı bildirilmişti.

Cetigenov’un söz konusu protestolar ile iktidarı ele geçirmeyi planlandığı ortaya çıkarılmış ve daha sonra gözaltına alınarak tutuklanmıştı.