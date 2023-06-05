Politika

Kırgızistan'da darbe girişimi: 110 asker ve diplomat gözaltına alındı

Kırgızistan Ulusal Güvenlik Komitesi, ülkede darbe girişiminde bulundukları öne sürülen asker ve bürokratlara yönelik bugün geniş çaplı operasyon gerçekleştirildi ve 110 asker ve bürokrat gözaltına alındı.
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dünya Kırgızistan darbe girişimi gözaltı

HABER MERKEZİ

Kırgızistan Devlet Ulusal Güvenlik Komitesi, ülkede darbe teşebbüsünde bulundukları tespit edilen şahıslara bugün eşzamanlı operasyon yürüttü.

Ülkenin çeşitli bölgelerinde düzenlenen operasyonlarda, darbeye katılması muhtemel olan kişiler gözaltına alındı. İlk gelen bilgilere göre 110 asker ve bürokrat gözaltına alındı.

Kırgızistan'da haber servisleri, bugün icra edilen operasyonun görüntülerini paylaştı.

Edinilen bilgilere göre, ülkede bir grup, Caparov iktidarını devirmek üzere hazırlık yapıyordu. Kırgızistan güvenlik güçlerinin gözaltına aldığı şahıslar hakkında henüz ayrıntılı bilgi verilmedi.

NE OLMUŞTU?

Kırgızistan, sık sık darbe girişimi ve halk hareketlerine sahne oluyor. 2021 yılında, darbe planladığı şüphesiyle Kırgızistan Milletvekili Baktıbek Cetigenov gözaltına alınmıştı. Ayrıca, o dönemde Cetigenov ve El Intımagı Derneği Başkanı Askat Temraliyev'in başkent Bişkek’te protestolar için gizli anlaşma yaptığı bildirilmişti.

Cetigenov’un söz konusu protestolar ile iktidarı ele geçirmeyi planlandığı ortaya çıkarılmış ve daha sonra gözaltına alınarak tutuklanmıştı.

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