Dünyanın önde gelen istihbarat servislerinden gizli toplantı

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Dünyanın önde gelen istihbarat servislerinden 20 kadar üst düzey yetkilinin Singapur'da düzenlenen Shangri-La Diyaloğu güvenlik forumu esnasında gizli bir toplantı yaptığı bildirildi.

Reuters'a konuşan kaynaklar, bu gizli toplantıların birkaç yıldır güvenlik forumunu sırasında, Singapur hükümeti tarafından organize edildiğini ve ayrı bir mekanda yapıldığını aktardı. Daha önce bu tür bir toplantının varlığı bilinmiyordu.

Kaynaklara göre, Ulusal İstihbarat Direktörü Avril Haines'in ABD’yi temsilen katıldığı gizli toplantıda Çinli bir yetkili de hazır bulundu.

Hintli bir kaynak, Hindistan'ın denizaşırı istihbarat toplama teşkilatı Araştırma ve Analiz Kanadı Başkanı Samant Goel'in de toplantıya katıldığını söyledi.

Gizli toplantının gündemine dair bilgi sahibi olan bir kişi, "Toplantı uluslararası gölge gündemin önemli bir demirbaşı. Katılan ülkelerin çeşitliliği göz önüne alındığında, daha ziyade niyetlerin ve kırmızı çizgilerin daha derinlemesine anlaşılmasını sağlamak için bir yol" şeklinde konuştu.

Singapur'daki ABD Büyükelçiliği toplantı hakkında bilgi sahibi olunmadığını bildirdi. Çin ve Hindistan hükümetleri yorum taleplerine yanıt vermedi.

ABD, İngiltere, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda istihbarat toplamak ve paylaşmak üzere Beş Göz (Five Eyes) olarak adlandırılan bir ittifak içerisinde ve bu ülkelerin istihbarat yetkilileri sık sık bir araya geliyor.

İstihbarat camiasında daha büyük çaplı toplantılarsa neredeyse hiçbir zaman kamuoyuna duyurulmuyor.

Kaynaklardan biri, Rusya'yı temsilen kimsenin bulunmadığını ve Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Volodimr V. Havrylov'un Shangri-La Diyaloğu'na katıldığını ancak gizli toplantıda yer almadığını söyledi.

Dünyanın en önemli güvenlik zirvelerinden biri olan Shangri-La Diyaloğu'nda 49 ülkeden 600'den fazla yetkili üç gün boyunca Shangri-La Otel'de kapalı kapılar ardında ikili ve çok taraflı toplantılar düzenledi.