Politika

Başbakan Mesrur Barzani: Seçimler belirlenen tarihte yapılmalı

Başbakan Mesrur Barzani, Kürdistan Parlamentosu seçimlerinin, belirlenen tarihte yapılması gerektiğini söyledi.
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kürdistan Mesrur Barzani Jessica Svärdström

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani bugün, İsveç’in Bağdat Büyükelçisi Jessica Svärdström’le bir görüşme gerçekleştirdi.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nden yapılan açıklamaya göre görüşmede Irak’ın genel durumu ve Kürdistan Bölgesi-İsveç ilişkileri ele alındı.

Başbakan ve İsveç büyükelçisi, Erbil ile Bağdat arasındaki anlaşmaların önemine vurgu yaparak anlaşmalara bağlı kalınması ve Kürdistan Bölgesi’nin mali ve anayasal haklarının sağlanması gerektiğini ifade etti.

Kürdistan Bölgesi’nin durumu ve parlamento seçimlerinin de gündeme geldiği görüşmede Başbakan, seçimlerin belirlenen tarihte yapılmasının önemini vurguladı.

Büyükelçi Jessica Svärdström, birtakım engellere rağmen Kürdistan Bölgesi ve Erbil’in kalkınma sürecinin devam ettiğini dile getirdi.

Kürdistan Bölgesi’nde kadın haklarının iyileştirilmesi ve fırsat eşitliğini sağlanması gibi konular da görüşmede ele alındı.

 

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