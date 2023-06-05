Peşhabur Sınır Kapısı yeniden açıldı

DUHOK (K24)

K24’e konuşan Peşhabur (Semalka) Sınır Kapısı Müdürü Şevket Berbuhari, sınır kapısının iki taraf arasında resmen açıldığını ifade ederek, Kürdistan Bölgesi ile Rojava halkının yanı sıra yabancı ülke vatandaşları ve iş insanlarının geçebileceğini söyledi.

Berbuhari, önceki sisteme göre sınır kapısından geçmek isteyenlerin online başvuru yapabileceğini ve onay alındıktan sonra geçebileceğini belirtti.

Berbuhari ayrıca, sınır kapısının ticari geçişlere de açıldığını söyledi.

Peşhabur Sınır Kapısı, 2013 yılında Rojava halkına yardım etmek için Başkan Mesud Barzani’nin talimatıyla açılmıştı.