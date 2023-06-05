Kürt partileri: Kerkük’te sorunlar anayasa temelinde çözülmezse felaket olur

KERKÜK (K24)

Kerkük’te Kürt çiftçilere yönelik hak ihlalleri ve baskılar devam ediyor. Bugün de Irak ordusunun Topzawa köyündeki Kürt çiftçilerin tarımsal faaliyetlerini engellemesi ardından Kürt partileri Kürdistan Komünist Partisi’nin Kerkük binasında bir araya geldi.

Kürdistani partiler ve siyasi taraflardan yapılan ortak açıklamada “Kerkük’te durum günden güne kötüye doğru gidiyor. Kentte Araplaştırma girişimleri ve bu konudaki çabalar yoğunlaştı” denildi.

Kerkük’teki sorunların çözüm önerilerinin sıralandığı açıklamada “Irak Anayasasının 140. maddesinin uygulanması sorunların çözümünün tek yoludur” ifadelerine yer verildi.

“Sorunlar çözülmezse Kerkük kontrolden çıkar ve kentte bir felaket meydana gelir” uyarısında bulunulan açıklamada “Topzawa köyünde meydana gelen olay ve daha önce yaşanan gelişmeler, Kerkük’teki huzursuzluğu gözler önüne seriyor. Kerkük’ün temsilcileri ve tüm bileşenler, kentteki birlikte yaşamı korumalı” değerlendirmesinde bulunuldu.

Irak ordusunun görevinin iç meseleler, siyasi ve kanuni çelişkilere müdahale etmek değil, sınırları korumak olduğunun hatırlatıldığı açıklamada, “Kendi haklarını koruma mücadelesinde Kürt ve Türkmen çiftçilere olan desteğimizi dile getiriyor ve onları yalnız bırakmayacağımızı vurguluyoruz” denildi.