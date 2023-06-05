CHP’de yeni MYK belli oldu: Parti örgütü ve örgüt yönetimleri Kılıçdaroğlu'na bağlandı

HABER MERKEZİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında geçen hafta toplanan ve istifalarını sunan Merkez Yürütme Kurulu (MYK) son kez bugün toplandı.

MYK'nin son kez toplanmasının ardından partinin yeni Merkez Yürütme Kurulu üyeleri belli oldu.

Yeni Merkez Yürütme Kurulu 15 kişiden oluştu. Önceki MYK'de yer alan Ahmet Akın, Bülent Kuşoğlu, Devrim Barış Çelik, Faik Öztrak ve Lale Karabıyık yeni MYK'de de yer aldı.

Partinin yeni Genel Sekreteri Neslihan Hancıoğlu oldu. Faik Öztrak, Parti Sözcüsü olarak görevine devam edecek.

Parti örgütü ve örgüt yönetimleri CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na bağlandı.

CHP MYK üyeleri şöyle:

1- Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Başkan - Parti Örgütü - Örgüt Yönetimleri

2- Ahmet Akın - Yerel Yönetimler

3 - Aylin Yaman - Sosyal Politikalar

4- Aysu Bankoğlu - Tanıtım ve Halkla İlişkiler

5- Bülent Kuşoğlu - İdari ve Mali İşler

6- Devrim Barış Çelik - Bilgi ve İletişim Teknolojileri

7- Eren Erdem - Sosyal Medya Yönetimi

8- Faik Öztrak - Ekonomi Politikaları / Parti Sözcüsü

9- Hasan Efe Uyar - STK ve Meslek Kuruluşları

10- Lale Karabıyık - İşveren Örgütleri

11- Neslihan Hancıoğlu - Genel Sekreter

12- Semra Dinçer - Doğa Hakları

13- Tahsin Tarhan - Yurtdışı Örgütlenme

14- Yunus Emre- Bilim, Yönetim ve Kültür Platformu

15- Zeynel Emre - Hukuk Seçimleri

ESKİ MYK ÜYELERİ İSTİFA ETMİŞTİ

CHP'de eski MYK üyeleri, seçimlerin ardından istifa etmişti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu istifaları onaylamıştı.

İstifa eden MYK üyeleri şu isimlerden oluşuyordu: Ahmet Akın, Ali Öztunç, Bülent Kuşoğlu, Bülent Tezcan, Devrim Barış Çelik, Faik Öztrak, Fethi Açıkel, Gamze Akkuş İlgezdi, Gökçe Gökçen, Gülizar Biçer Karaca, Lale Karabıyık, Muharrem Erkek, Oğuz Kaan Salıcı, Selin Sayek Böke, Seyit Torun, Veli Ağbaba, Yüksel Taşkın.