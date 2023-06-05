Başak Demirtaş: Selahattin adaylığını 3 kez iletti

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Başak Demirtaş, T24'ten Murat Sabuncu'nun sorularını yanıtladı.

Başak Demirtaş, seçim gecesi Türkiye Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması sırasında "Selo'ya idam" sloganları atılmasının ve özellikle Emine Erdoğan'ın bu durumu gülümseyerek izlemesinin kendisinde şok etkisi yarattığını ifade etti, "Menderes’in idamı siyaseten neyse Selahattin’e istenen de aynısı. Ne farkı var yani?" diye konuştu.

“MUHALEFETTEN TEK KİŞİ ARAMADI”

İdam sloganlarının ardından muhalefetten destek olup olmadığı yönündeki bir soruyu yanıtlayan Demirtaş, şunları ifade etti:

“Sağ olsunlar, destek için arayan dostlarımız oldu ama siyasetçilerden, muhalefet partilerinin tümü dahil olmak üzere, tek bir kişi bile aramadı, kimse bir mesaj bile göndermedi. Ya bırakın beni aramayı, o korkunç çağrıya karşı tek bir söz söyleyen siyasetçi oldu mu diye sorsak daha iyi olur, üzülerek söyleyeyim o da olmadı. Bence tüm siyasetçilerin tepki vermesi gerekiyordu. Sayın Kılıçdaroğlu sustu, HDP Eş başkanları sustu, ittifakımızdaki partiler sustu. Kimse tepki vermedi ve bu maalesef normalleştirildi. Bakın Murat Bey, tüm samimiyetimle söylüyorum, Erdoğan’a idam istense karşısında ilk ben dururum, Selahattin olur; ama Selahattin’e idam istenilirken ne yazık ki büyük bir sessizlik oldu.”

“EN AZ ÜÇ DEFA CUMHURBAŞKANI ADAYLIĞI TALEBİNİ İLETTİ”

Selahattin Demirtaş’ın cumhurbaşkanı adaylığı konusundaki açıklamalara değinen Başak Demirtaş, şöyle konuştu:

“Selahattin’in pek çok konudaki yaklaşımını, ne dediğini gayet iyi biliyorum, çünkü biz Selahattin ile sadece evli bir çift değil yoldaşız aynı zamanda. HDP'den sadece Sayın Ebru Günay'ın açıklaması olmadı. Gazeteci İsmail Saymaz'a açıklama yapan bir parti yetkilisi de 'Demirtaş'ın cumhurbaşkanı adaylık başvurusu olmadı' şeklinde açıklama yaptı. Keşke adıyla sanıyla resmi bir açıklama yapsaydı daha iyi olurdu ama bu iki açıklama arasında çelişki var. Ebru Günay, 'Talep vardı, hukuki durumu nedeniyle değerlendirilmedi' derken ismini açıklamak istemeyen arkadaşımız ise 'Talep gelmedi' diyor. Ebru Günay tam olarak bilgilendirilmemiş de olabilir, tam bilemiyorum.”

Demirtaş, “Beni arayan çok oldu, o yüzden de bazı konulara açıklık getirmek istiyorum. Şu çok önemli Murat Bey, bazı şeylerin zaman sıralaması iyi bilinmezse karışıklık olur. Selahattin, kendi adaylığını partiye önerdi. Daha 2022 Haziran ayıydı, kendisini ziyarete gelen Eş Genel başkanlara söylemişti. Daha sonra MYK üyesi Avukat Doğan Erbaş aracılığıyla bir kez daha iletti. Son olarak da avukatı aracılığıyla bir mektupla Sayın Tayip Temel'e ilettiğini biliyorum. Yani en az üç defa ilettiğinden eminim çünkü önemli bir karardı ve benle paylaştı. Onların da bunu parti toplantılarında aktarmış olmaları gerekir” dedi.

“HDP TÜRK KADIN ADAY DÜŞÜNDÜ, SELAHATTİN İSE GÜLTEN KIŞANAK’I ÖNERDİ”

Başak Demirtaş, “Selahattin'e, kendi adaylığıyla ilgili olarak da tek bir cümle bir şey söylenmedi. Hatta ben zaman zaman Selahattin'e de soruyordum, ne oldu bir cevap geldi mi diye” diyerek, “Epey bir zaman geçtikten sonra bir Türk kadın aday düşünüldüğü söylendi Selahattin’e. Sanırım Eylül ya da Ekim ayıydı. Bunun üzerine Selahattin de Sayın Gültan Kışanak’ın adaylığını önermiş. Hatta hatırlarsanız, Aralık’ta Gültan Hanım'ın adaylığı basına da yansıdı” ifadelerini kullandı.

“Açıkçası, halkımız Selahattin’in aday olmasını istiyordu ve bekliyordu da” diyen Başak Demirtaş, şunları vurguladı:

“O yüzden Selahattin, hukuki nedenlerle aday olamayacağının açıklanmasını istedi ki çıkaracağımız adayla ilgili en ufak bir tartışma olmasın. Bunu da Sayın Meral Beştaş'ın kendisini ziyareti sırasında söylediğini biliyorum. Ocak ayının sonlarındaydı. Dediğim gibi, neyin ne zaman olduğunu iyi bilmek gerekiyor. Selahattin yasal durumunu bilmeyen biri değil ki Murat Bey. Kendisi avukat yani. Yasal olarak aday olup olamayacağı tartışmalıydı ama kesin bir durum da yoktu. Selahattin kendi adaylığını şunun için önerdi; şayet YSK adaylığını onaylamazsa bile o aşama geride kalsın ki çıkacak HDP’nin adayına güçlü bir destek olsun istiyordu. Yani Selahattin meseleye, hukuksal bir pencereden değil, siyasi ve politik bir açıdan bakıyordu ve adaylığını bu amaçla önermişti. Zaten son röportajında bunu anlattı da. Ben Selahattin’i çok iyi tanıyorum. Selahattin bazı şeyleri açıklarken amacı partiyi suçlamak veya zan altında bırakmak asla değil. Sorumluluğu partiyle birlikte alıyor zaten, bunu da belirtti. Ama birileri ısrarla HDP'nin aday çıkarmamasını Selahattin dayattı deyince olmuyor. Bu yüzden gerçeklerin bilinmesini istiyorum.”