Şimşek, Merkez Bankası için önerdiği Gaye Erkan ile görüştü

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İsmi Merkez Bankası Başkanlığı için geçen Hafize Gaye Erkan dün ailesiyle birlikte ABD'den Ankara'ya geldi. Şimşek bugün Erkan'la bir görüşme yaptı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın cumartesi günü yeni kabineyi açıklamasının ardından dikkatler, bürokraside yapılacak atamalara çevrildi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası Başkanlığı için önerdiği Hafize Gaye Erkan ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Bloomberg'den Firat Kozok'un 'konuyla ilgili bilgi sahibi' kaynaklara dayandırdığı habere göre, görüşmeye ilişkin açıklama yapılmadı.

1982 doğumlu Hafize Gaye Erkan, bankacılık, yatırımlar, risk yönetimi, teknoloji ve dijital inovasyon alanlarında uzmanlığa sahip, bir finansal hizmetler uzmanı. Halen Marsh McLennan'da yönetim kurulu üyesi olarak görev yapıyor.