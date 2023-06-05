Maraş’ta 4,4 büyüklüğünde deprem
HABER MERKEZİ
Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Maraş’ın Göksun ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
Depremin yerin 11,41 kilometre derinliğinde gerçekleştiği kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 5, 2023
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Büyüklük:4.4 (Mw)
Yer:Göksun (Kahramanmaraş)
Tarih:2023-06-05
Saat:19:40:47 TSİ
Enlem:37.981 N
Boylam:36.554 E
Derinlik:11.41 km
Detay:https://t.co/ReRwhIhoMV@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi