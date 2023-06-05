MİT Başkanlığı'na İbrahim Kalın atandı

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Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığına Sayın İbrahim Kalın'ı atamıştır" ifadesi kullanıldı.

MİT Başkanlığı görevini, 27 Mayıs 2010’dan bu yana Dışişleri Bakanı olarak atanan Hakan Fidan yürütüyordu.

İletişim Başkanlığı'nın açıklamasından sonra İbrahim Kalın da Twitter hesabından bir paylaşım yaparak, “Güzel ülkem için durmak yok, yola devam” dedi.

KARA KUVVETLERİ KOMUTANI MUSA AVSEVER, GENELKURMAY BAŞKANI OLDU

Bu arada İletişim Başkanlığı’ndan “Kara Kuvvetleri Komutanı Musa Avsever, mevcut görevi uhdesinde kalmak suretiyle yerine isim atanıncaya kadar Genelkurmay Başkanı olarak görevlendirilmiştir” açıklaması yapıldı.

Bu arada Erdoğan, Savunma Sanayii Başkanlığına Sayın Haluk Görgün'ü, İstanbul Valisi olarak Davut Gül’ü atadı.