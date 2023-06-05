Biden’ın Danimarka ve İngiltere başbakanlarıyla görüşmesinde gündem Türkiye

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VOA’nın aktardığına göre ABD Başkanı Joe Biden, bugün Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ve Perşembe günü İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ile bir araya gelecek.

Biden, iki önemli NATO müttefikinin liderleriyle bu görüşmeleri, Ukrayna'nın karşı saldırıya geçmeye hazırlandığı 15 aylık savaşın kritik bir döneminde yapacak.

Görüşmelerde ağırlıklı olarak Ukrayna'daki savaşın önündeki engeller ve Ukrayna’ya olası F-16 satışı ele alınacak.

Görüşmenin bir diğer önemli gündem maddesi Türkiye’nin hala İsveç’in NATO üyesi olmasını onaylamamış olması.

Bu aynı zamanda ABD ve Avrupa'nın Moskova'ya, Batı ittifakının “sağlam durduğunu” ve “çatışmanın sonu görünmezken Ukrayna'ya uzun vadeli bağlılıklarını göstermeye” çalıştığı bir dönem.

Konuyla ilgili açıklama yapan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü John Kirby, “Onların bakış açılarını öğreneceğimiz ve Başkan'ın da kendi görüşlerini paylaşmak isteyeceği konulardan biri Ukrayna'nın uzun vadeli güvenlik ihtiyaçları. İşte F-16'lar da tam bu noktada, tartışmanın konusu durumunda” ifadelerini kullandı.

Biden'ın ayrıca Frederiksen ve Sunak ile, gelecek ay Litvanya'da yapılacak NATO zirvesinin hazırlıklarını ele alması bekleniyor. Bu zirve, Zelenskiy'nin, Ukrayna'ya somut güvenlik garantileri sunması ve Kiev'in sonunda ittifaka üye olabilmesi için tanımlanmış bir yol haritası çizmesi için NATO'ya yaptığı baskıların arttığı bir dönemde gerçekleşecek.

31 üyeli ittifak ayrıca Ukrayna'nın NATO'daki üye olmayan statüsünü güçlendirmeyi ve Rusya ile savaş sona erdikten sonra sunabilecekleri güvenlik taahhütleri için bir çerçeve hazırlamayı planlıyor.

Biden'ın ayrıca NATO üyesi Türkiye'ye, İsveç'in askeri ittifaka katılmasını engellemekten vazgeçmesi için baskı yapma çabaları konusunu Frederiksen ve Rishi ile görüşmesi bekleniyor.