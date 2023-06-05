Chomsky’den K24’e: Kürtler bağımsızlığa ulaşmak için birleşmeli

ERBİL (K24)

ABD’li filozof Noam Chomsky, Kürtlerin baskının üstesinden gelmek ve bağımsızlığa ulaşmak için birleşmesi gerektiğini söyledi.

K24’ün canlı yayın konuğu olan ABD’li filozof ve dilbilimci Noam Chomsky, “Kürtler birlik olup bölünmelerden kaçınarak Ortadoğu'daki sorunların merkezinden kendilerini koruyabilir, geleceklerini ve kaderlerini belirleyebilirler” dedi.

“Kürtler 4 parçada baskılara maruz kalmıştır, ancak birlik olmaları halinde bağımsızlığa kavuşmak için barışçıl bir yol seçebilirler” diyen Chomsky, Ortadoğu'nun geleceğine ve kaderine ilişkin ABD, İngiltere ve Avrupa’nın bir yanda, Çin ve Rusya’nın ise diğer tarafta birçok siyasi, güvenlik ve enerji konusunda çıkar çatışmaları olduğuna dikkat çekti.

ABD’nin diğer güçlü ülkeler gibi, insan hakları ve demokrasi ile ilgilenmeyip kendi çıkarlarını gözettiğini vurgulayan Chomsky, “Dolayısıyla Irak'ı da içine alan güçlerini ve hegemonyalarını sürekli artırmayı hedefliyorlar ve o ülkede Irak halkının çıkarlarını değil kendi çıkarlarını arıyorlar, bu tarihte açıkça görülüyor. Örneğin, Irak devletinin ve sınırlarının kurulması, Kuveyt'in İngilizler tarafından denize açılması Irak halkının ve bölgenin çıkarına değil, onların çıkarınaydı” ifadelerini kullandı.

Savaşın Irak’a büyük zarar verdiğini ve Irak’ın giderek bölündüğünü kaydeden Chomsky, Kürtlerin öncelikle sorunlarını çözmesi ve bölünme sorunlarını çözmesi gerektiğini söyledi.

Kürtler 4 parçada zulme uğradığını ve farklılıklarını bir kenara bırakıp amaçları için ortak bir yol seçmeleri gerektiğini bildiren Chomsky şöyle devam etti:

“Kürtlerin bölündüğü ülkelerin bağlamları farklı, örneğin Irak'ın bağlamı Türkiye'den, Türkiye'nin bağlamı Suriye'den farklı. Ancak hepsinin birlik ve söyleminde birlik olması, bu baskıya karşı koyması ve bağımsızlığa kavuşmanın barışçıl yolunu bulması gerekiyor. Kürtler Irak ve Suriye'de görece bağımsız ama Türkiye'de durumları daha karışık, baskı dönemini aşmanın tek yolu birlik olmaktır.”

ABD ile Kürtler arasındaki ilişkilere değinen Chomsky, “Kürtlerin dağlardan başka dostları yok” dedi.

ABD'nin 2019'da Kürtlere saldırması için Suriye sınırlarını Türkiye'ye açtığını kaydeden Chomsky, ABD güçlerinin Suriye'den çekilmesine işaret ederek, Kürtlerin tamamen ABD'ye güvenmemesi gerektiğini ifade etti.

ABD'nin Irak'ın silahlarının yüzde 85'ini sağladığı sırada binlerce Kürdün Irak yönetiminin kurbanı olduğunu belirten Chomsk, Kürdistan Bölgesi’nin ABD’den yardım alabileceklerini ancak ABD’ye yaslanmalarının hayal olduğunu bildirdi.

ABD’li ünlü düşünür, “Herkes tehlikede ve en büyük tehdit Asya, Avrupa ve ABD'yi tehdit eden nükleer silahlar. Öte yandan Irak ve Ortadoğu'da daha da belirginleşen ciddi bir kriz var. İklim krizi ve bu amaçla risklerin azaltılması, ciddi adımlar ve önlemler alınması gerekiyor” dedi.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin hiçbir gerekçesi olmadığını ve ABD ile Rusya ve Ukrayna arasında bir vekalet savaşına dönüştüğünü söyleyen Chomsky, “Savaş devam ederse ateş artacak, Rusya başarısız olursa ki bu pek olası değil, durum kesinlikle Ukrayna'da kitle imha silahları kullanma noktasına ulaşacak ve Rusya bölgedeki diğer ülkelere saldıracak. Sonra doğrudan NATO ile karşı karşıya gelirler ve savaş bir nükleer savaşa dönüşür” ifadelerini kullandı.

Chomsky ayrıca çevre krizi, açlık ve dünyanın felaketle karşı karşıya kalmasına neden olacak bir nükleer savaş olasılığıyla ilgili endişelerini dile getirdi.