HEZKURD İzmir’de dengbêjleri anma programı düzenledi

HABER MERKEZİ

Kürtçe Dil Hareketi (HEZKURD), “Deng û Dengbêj” adlı dengbêjler programı serisinin ilkini Dengbej Şakiro'nun 27. ölüm yıldönümü vesilesiyle İzmir’de gerçekleştirdi.

HEZKURD Genel Koordinatörü Fevzi Bulgan, dengbêjliğin Kürt dili, kültürü ve tarihi ile bağlantısını toplumsal etkisi içeren bir konuşma yaptı.

Bulgan, anadilde eğitim hakkının elde edilmesinin Kürtlerin en temel meselesi olduğunu ve Kürtlerin bu konuda ısrarcı olması gerektiğini söyledi.

Yoğun katılımın olduğu programda dengbêjler üzerine araştırmalar yapan yazar Veysel Çamlıbel ile Ahmet Aras Dengbêj Şakiro ve Seyadê Şamê hakkında anılarını içeren konuşmalar yaptı.

Daha sonra Dengbêj Şakiro'nun ailesine teslim edilmek üzere günün anısına plaket takdim edildi.

Program Dengbêj Şakiro ve Seyadê Şamê belgeseli sinevizyonda gösterildi ve Keremê Jîrkï’nin stranları ile devam etti.

Öte yandan program öncesi HEZKURD, Dengbêj Şakiro ve sanatçı Eyşe Şan'ın mezarını ziyaret etti.

HEZKURD’un Deng û Dengbêj programının ikincisi önümüzdeki günlerde Dengbêj Reso’nun anısına İstanbul’da düzenlenecek.