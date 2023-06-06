Ekonomi

Dolar/TL 21,67 seviyesini gördü

Dolar/TL'de günlerdir süren rekor serisi salı günü de devam ediyor.
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HABER MERKEZİ

Dolar/TL, önceki kapanışına göre yüzde 0,88 yükselerek 21,44 seviyesinden işlem görüyor.

Dolar kuru, Türkiye piyasalarının kapalı olduğu gece saatlerinde 21,67 liraya kadar çıkarak rekor kırmıştı.

Dolar kuru, 14 Mayıs'ta yapılan seçimlerden önceki seviyesinin 2 lira, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunun yapıldığı 28 Mayıs'taki kurun ise 1,6 lira üzerine çıktı.

EURO, 23 LİRAYI GEÇTİ

Kur üzerindeki baskılar, hem Merkez Bankası'nın azalan rezervleri hem de seçimlerin tamamlanmasıyla hafifletilmiş durumda.

Ayrıca dolar/TL'de Kapalıçarşı ile Merkez Bankası kuru arasındaki makas, dün kapanmıştı. Bankaların dolar satış kuru ise 22 liranın üzerinde.

Euro kuru 23,08 liradan işlem görüyor. Euro/TL, gün içerisinde 23,38 seviyesini görmüştü.

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