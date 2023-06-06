Başbakan teknoloji fuarı HITEX 2023’ün açılışını yaptı
ERBİL (K24)
Stantları gezen Başbakan, son teknolojik ürünler hakkında bilgi aldı.
Bu yıl dördüncüsü düzenlenen HITEX fuarında son teknolojik cihazlar sergileniyor. Teknoloji meraklılarının her yıl yoğun ilgi gösterdiği fuar gün açık olacak.
20 ülkeden 121 şirketin katıldığı fuarda dört ana bölümden oluşuyor: Fuar, konferans, geleceğin yıldızları ve etki köşesi.
HITEX 2023 çerçevesinde 7 panel düzenlenecek ve 13 ülkeden panelistler konuşma yapacak.