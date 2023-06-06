Ekonomi

Bitcoin son 24 saat içinde yüzde 5’in üzerinde değer kaybetti

Bitcoin, ABD'li regülatörlerin Binance'i çok sayıda ihlalle suçlamasının ardından %5’in üzerinde değer kaybetti.
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dünya Bitcoin düşüş

HABER MERKEZİ

Küresel piyasalarda en çok bilinen ve en çok  işlem gören kripto para birimi Bitcoin, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) dünyanın en büyük dijital para borsası Binance, müşteri fonlarını genel müdürünün sahibi olduğu bir şirkete aktardığı iddiasıyla dava açtığını duyurmasının ardından yüzde 5 değer kaybetti.

Ekonomim.com'da yer alan habere göre; ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, pazartesi günü dünyanın bir numaralı kripto borsası Binance aleyhine, şirketin kayıtsız işlemler gerçekleştirdiği, ABD biriminin kontrol ve gözetimini yanlış beyan ettiği iddiaları da dahil olmak üzere 13 hukuk davası açtı.

Kripto borsassı takipçisi CoinGecko verilerine göre Bitcoin son 24 saat içinde yüzde 5,1 düşerken, piyasa değerine göre bir sonraki en büyük coin olan ether yüzde 4 değer kaybetti. Binance’in para birimi Binance Coin ise yüzde 9 düştü.

 

 

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