Davutoğlu: Süleyman Soylu’yu bakan olmaması için milletvekili yaptılar

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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, FOX TV'de yeni atanan bakanlara ve yeni sürece dair açıklamalarda bulundu.

“Süleyman Soylu'yu bakan olmaması için bütün Bakanlar Kurulu'nu milletvekili yaptılar” diyen Davutoğlu, “Devlet Bahçeli ile sorun yaşamamak için de bu yol izlendi” ifadelerini kullandı.

Başbakan olduğu dönemde Hakan Fidan’ın milletvekili yapmak gibi bir düşüncesinin olmadığını belirten Davutoğlu, “Dışişleri Bakanı olduğumda MİT ile yaptığımız işbirliğini başbakanlığa taşımak istedim” dedi.

Hazine ve Maliye Bakanlığına atanan Mehmet Şimşek’le ilgili de değerlendirmelerde bulunan Davutğlu, şöyle devam etti:

“Sayın Mehmet Şimşek, Türkiye'de görev almadan önce biz konuşmuştuk. Başbakan yardımcımız, Maliye Bakanımızdı. Birlikte çalıştık. Recep Tayyip Erdoğan dolandırıcı olarak bizi işaret etti, Babacan'ı da içine koyarak. Zor bir süreç onları bekliyor. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bir kişinin isteğine bakar. Mehmet bey epey bir müzakere ortaya koydu. Şimdi göreceğiz bunlara uyulacak mı?

Beni niye başbakan yaptı (Erdoğan) diye düşündüm. Samimi olduğunu düşündüm. Binalı Yıldırım'la kazanamazdı. Benim adımı kullandı. Ve seçimi kazandıktan sonra troll çeteleriyle şahsıma saldırdı.”

İktidarın partisinin ve diğer muhalefet partilerinin milletvekillerini etkileyeceği yönelik iddiaları yanıtlayan Davutoğlu "Seçimden önce zaten teşkilatımıza yönelik kanca attılar. Bu siyasi ahlaksızlıktır. Bunu aramızda yapacak kimse yok. Çünkü biz ilkelerle yola çıktık" şeklinde konuştu.

Gelecek Partisi, DEVA Partisi, Saadet Partisi ile birlikte parlamentoda birlikte grup kurulacak mı sorusuna yönelik Davutoğlu, görüşmelerin gerçekleştirileceğine işaret etti.