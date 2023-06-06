Politika

AB, Ukrayna'daki baraj saldırısından Rusya’yı sorumlu tuttu: Savaş suçudur

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel, Ukrayna'daki Kahovka Barajı'nın vurulmasından Rusya'yı sorumlu tutarak bunun, savaş suçu olduğu söyledi.
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HABER MEREZİ

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Ukrayna'nın güneyindeki barajın bombalanmasıyla ilgili sosyal medyadan açıklama yaptı.

Kahovka Barajı'na düzenlenen "eşi görülmemiş" saldırı nedeniyle şoke olduğunu ifade eden Michel, sivil altyapıların tahrip edilmesinin, savaş suçu olduğunu vurguladı.

Michel, bununla ilgili Rusya'yı ve birlikte hareket edenleri sorumlu tutacaklarını kaydetti.

Charles Michel, konuyu 29-30 Haziran'daki AB Liderler Zirvesi'nde gündeme getireceğini ve su baskını alarmı verilen bölgeye daha fazla yardım gönderilmesini teklif edeceğini açıkladı.

Ukrayna'nın Kherson bölgesinde yer alan, Rusların kontrol ettiği Kahovka Hidroelektrik Santrali (HES) bombalanarak yıkılmıştı. Bölgenin sel tehdidiyle karşı karşıya olduğunu belirten Ukraynalı yetkililer, barajın vurulmasından Rus ordusunu sorumlu tutuyor.

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