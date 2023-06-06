İYİ Parti'de üst düzey istifa

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İYİ Partili Aytun Çıray’ın partisinden istifa ettiği öğrenildi.

Çıray, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in 6’lı masadan kalkmasının seçim sürecine ve demokrasiye zarar verdiğini söyledi.

Çıray, "Türk toplumunda ortaya çıkan şok dalgası, İYİ Parti Genel Başkanı’na karşı bir öfke seline ve onunla arasında derin bir güven bunalımına dönüştü" dedi.

20 Eylül 2020'deki İYİ Parti Kurultay’ında kendisine bir tasfiye operasyonu başlatıldığını da ileri süren Çıray, "Kurucu Genel Sekreteri olarak yola çıktığım ve birçok görevde bulunduğum İYİ Parti’den istifa ediyorum" açıklamasını yaptı.